Vanglast vabanenud festivalikorraldaja müüb pileteid üritusele, mille kuupäeva ega esinejaid pole veel määratud

2017. aastal pidi Bahama saarel Great Exumas toimuma maailma kõige luksulikum, seksikam ja ilusam üritus Fyre festival. See aga ebaõnnestus nii hullusti, et peakorraldaja Billy McFarland mõisteti kuueks aastaks vangi ja juhtumist tehti üks Netflixi kurikuulsamaid dokumentaalfilme „Fyre“. Aprillis sai McFarland pärast nelja trellide taga veedetud aastat jälle vabaks ja teatas maailmale, et kavatseb veel ühe korra festivaliga katset teha. Nüüdseks on piletid müügis, aga mida pole, on esinejate nimekiri, täpne toimumiskoht ja kuupäev... Kas tegemist on järjekordse pettusega?