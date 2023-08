Ehteerutus

Näitleja Evelin Võigemastiga käsikäes roosiaeda sammunud uus kavaler, muusik Jonas Kaarnamets tekitas seltsikroonikuis erutust ja uudishimu. Minus tekitasid suurt erutust hoopis Võigemasti komplekti tulipunktis hiilanud kõrvarõngad. Miniuuringu tulemusel selgus, et voolavalt skulpturaalsete hõbesõõride loojaks on Sigrid Kuusk. Võigemast oli enda (ja ehk kaaslasegi?) garderoobi üles ehitanud juveelidele. Mis klapiks nendega paremini kui suurejooneliselt elegantne must pintsak, mis heidetud otsekui alasti büstile, voogavad plisseepüksid ja üle pea kammitud minimalistlik soeng. Hõrk!