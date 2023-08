Nüüd räägib allikas ajakirjale People, et Justin töötab elus esimest korda Scooter Braunita. 42-aastane Braun on justkui endiselt laulja mänedžer, aga nad pole omavahel rääkinud pea aasta aega. „Suhted Scooteriga on otsa saanud,“ räägib allikas.