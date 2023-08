„Ma vaatasin talle otsa ja nägin, et ta silmad olid klaasistunud...“ Suurfilmide eestlasest helilooja Mihkel Zilmeri peret tabas tragöödia

„Ma vaatasin talle otsa ja nägin, et ta silmad olid klaasistunud... Jooksin koridori ja karjusin eesti keeles „Ei hinga!““ räägib Tanel Toomi mängufilmi „Tõde ja õigus“ helilooja Mihkel Zilmer, kelle laps suri kolmekuuselt ühes Eesti haiglas. Zilmer soovib oma jagatud looga julgustada vanemaid kõikjal, sealhulgas Eestis, küsitlema arste, kui neil on oma lastele pakutava arstiabi kvaliteedis tekkinud kahtlusi. „Me ei tundnud tol hetkel võimet Eesti arste küsitleda. See oleks olnud Eesti kultuuris lugupidamatu, nii et tundsin, et pean oma mured vaigistama...“