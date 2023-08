Sõja hukka mõistnud räppar palub venelastelt andestust. Ta ei löönud USAs läbi ja loodab kodumaale naasta!

Pärast Ukraina sõja algust kolis 25-aastane räppar Dubaisse ning hakkas seal muusikat looma. Kuna mees oli avalikult oma koduriigi osalemise sõjas hukka mõistnud, sai Morgenshtern vabalt mööda maailma ringi tuuritada. Möödunud aastal väisas ta ka Tallinnat.

Enne sõda oli ta enimkuulatuim artist Venemaal ning löönud läbi suuremas osas Ida-Euroopa riikides. Seetõttu otsustas ta sel aastal võta sihikule USA turu. Ta tegi loo koos teise populaarse räppariga Rich The Kid, kuid venelane tuult tiibadesse sealpool ookeani ikkagi ei saanud. Nüüd teatas Morgenshtern oma Youtube'i kanalil, et on sealses muusikaäris pettunud ning soovib naasta venelaste südametesse.

„Tahaksin märkida, et kui võrrelda meie inimesi ja ameeriklaste mentaliteeti - kuidas nad suhtlevad, kuidas nad töötavad - siis seal on on puhas kapitalism, ja mitte mingit inimlikkust. Palun andke andeks, ma ei proovi enam Ameerikas läbi lüüa, vaid tahan meie rahvale taas hingega laule luua,“ teatas Morgenshtern.

Arvatavasti vihjas räppar oma sõnavõtuga ka Rich The Kidi käitumisele. Nimelt nägi leping ette, et mehed teevad ühisele loole ka muusikavideo ning ameerika artist pidi võtetel olema neli tundi. Rich The Kid oli seal püsinud vaid 40 minutit ning siis lahkunud.

Ta lisas, et loodab, et pärast riigist lahkumist pole ta kaotanud sidet oma kaasmaalastega. Praegu ei saa ta Venemaale naasta, kuid videos, kus ta Ukraina sõda otseselt ei maini, tõdeb räppar, et igatseb kodumaad „Võib-olla kunagi tulen tagasi, aga praegu proovin hoopis Venemaa edetabelitesse naasta,“ rõhutas räppar.