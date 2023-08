Täna 38. sünnipäeva tähistav Juss Haasma oma eraelust: töödest eemal, hoian aja lastele

„Lisaks kõigele heale ja positiivsele tuleb osata indikeerida ka valu, ebaõiglust, kõike negatiivset, raskusi, mis su elus on olnud või on, õigesse kohta - treeningusse. See on raske, aga tehtav,“ soovitab näitleja ja muusik Juss Haasma, kelle teiseks koduks on saanud spordisaal.