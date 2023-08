Näitlejanna Tori Spelling tuli haiglast välja hullemas seisus, kui oli sinna müstilisel põhjusel minnes

50-aastast näitlejannat nähti pühapäeval väljumas Los Angelese erakorralise meditsiini osakonnast, kuhu ta oli eelmisel neljapäeval sisse võetud. Meediasse jõudnud piltidel võib ratastooliga musta maasturi juurde sõidutatava Spellingu näol ja kätel näha verevalumeid. Page Six kirjutab, et näitlejanna näis olevat häiritud ja ebakindel ning vajas ratastoolist tõusmiseks abi.

Endine „Beverly Hills, 90210“ näitleja avaldas Instagramis, et olevat olnud haiglas vaid mõned tunnid, postitades pühapäeva pärastlõunal oma story’sse foto haigla randmepaelast, millelt paistab, et ta on sisse kirjutatud 17. augustil.