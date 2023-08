KROONIKA PODCAST | Eeva Talsi meenutab kõige erilisemat esinemist Curly Stringsiga: olin šokis - neil pole elektrit ega vett aga meid kutsuti esinema

Eeva räägib, et kõige eredamalt on tal meeles mees, kes kutsus neid väga erilisel põhjusel esinema. „See oli üks kõige pikem sõit, mis meil oli - lõpuks jõudsime kruusatee peale, siis algas metsatee, ümber ringi oli varemetes taluhoone aga siis tuligi Ülo meid juba tervitama - andis kohe raha ja mina üritasin ikka küsida, et mis pidu teil on. Näha oli, et see on vaene perekond, neil polnud elektrit ega vett, aga nad maksid meile selle esinemisraha.“