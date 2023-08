Prints Harry naaseb Suurbritanniasse südamelähedase põhjuse pärast

38-aastane prints Harry osaleb 7. septembril Londonis toimuval WellChildi raskelt haigetele lastele mõeldud heategevusorganisatsiooni iga-aastasel auhindade üleandmise üritusel. Harry on olnud WellChildi patroon 15 aastat – ja see on üks väheseid organisatsioone, milles ta on säilitanud oma kuningliku rolli.