Piletid müügis! Legendaarne Ivo Linna astub 75. sünnipäeva puhul võimsa kontserdiga publiku ette

Kuressaares sündinud Ivo astus esimest korda rahva ette 17-aastaselt kitarristide ansambliga Müstikud. Sellest ajast on tema elu kulgenud mööda lavalaudu.

Koos Ivo Linnaga on 15. märtsil laval tähistamas üllatusesinejad ja sõbrad läbi aegade, kes kõik koos imelistele aastakümnetele tagasi vaatavad.

Nüüd on suure kontserdi piletid müüki tulnud ning neid saab soetada Piletitaskust. Esimesed kiiremad saavad seisukoha pileti 36 euro eest, istekohtade piletid on saadaval alates 46 eurost. Samuti on võimalik soetada restorani istekoha pilet. Soeta endale pilet SIIT!