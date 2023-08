Furyd on oma viimases Netflixi sarjas avanud fännidele koduuksed ja pakkunud hulgaliselt lapsevanemateks olemise trikke ja nippe, vahendab ajakiri OK.

Tysonil ja Parisil on kuus last. Kõige noorem on kaheaastane Athena ja kõige vanem 13-aastane Venezuela. Veel on neil kümneaastane Prince John James, kuueaastane Prince Tyson Fury II, viieaastane Valencia Amber ning neljane Prince Adonis Amaziah.