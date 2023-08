Sarjaga „Õnne 13“ liitub kaks uut tegelast: osadesse valiti tuntud seriaalinäitleja ja kuulsa perekonna võsuke

Sügisel algaval 31. „Õnne 13“ hooajal liitub sarjaga uus tegelaskuju Siim Susi, keda mängib Jaanus Mehikas. „Allan astub kaitseliitu ja esimesed kaks osa sel hooajal olemegi filminud koostöös kaitseliiduga,“ tutvustas Teede.

Mehikase näol on tegemist 40-aastase näitlejaga, kes on vaatajatele tuntud seriaalidest „Tuulepealne maa“, „Ment“ ja „Köök“ . Samuti on ta teinud kaasa kodumaistes linateostes „Detsembrikuumus“, „Kertu“ ja „Kratt“. Mehikas on ka päriselus kaitseliitlane.

Teede kinnitas, et ka teatrisaate „Laske mind Lavale“ võitja Emma Trossi liitub „Õnne 13-ga“. Tross kehastab sarjas politseinik Priit Torimi kadunud tütart Rebekat, kes on suve jooksul lapse saanud. Rebeka tegelaskuju sai juba korra möödunud hooajal teleekraanil näha. „Kuna tal läks nii hästi, siis me jätame tema ka sisse,“ kiitis Teede Trossi.

Trossi võib paljudele olla tuttav ka sellepoolest, et ta on Eesti kuulsaima klounipere võsuke ehk tema vanemateks on lastele tuntud Piip ja Tuut (Haide Männamäe ja Toomas Tross).

Teede paljastas ERR-ile ka seda, et kevadel meie seast lahkunud Väino Areni tegelaskuju Kristjan saadetakse täpselt samamoodi ära, nagu kunagi jäeti hüvasti Kaljo Kiisa kehastatud Johannesega. „Laine ja Alma käivad esimese hooaja esimeses osas surnuaias Krissu haual,“ ütles stsenarist. Teede lisas, et Krissu leinamist ja surmaga leppimist on uues hooajas igas vormis, ka elujaatavas.