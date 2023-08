Rea Lest: „Tume paradiis“ on film hingedele pimedas öös, kellele sünge hetk võiks ka nalja teha

„Karmen on justkui laps täiskasvanu kehas, kelle unelmad on ulmelised ja ettekujutus elust küllalt kaleidoskoopiline. Ta igatseb muutust, aga ei suuda paigalt liikuda, ta tahab armastust, aga sööstab selg ees magusasse hämarusse, kus piirid mängu ja tegelikkuse vahel kaovad,“ ütleb Karmenit kehastav Rea Lest. Karmen on väike tüdruk, kes keset kõledat argipäeva ootamatult oma varjudega üksi ja iseendaga silmitsi jääb.

Jörgen Liik, kes mängib Karmeni poolvenda Viktorit, kirjeldab oma tegelaskuju järgmiselt: „Ta on noor allaheitlik hirmul inimene, kes pole oma elu jooksul palju lähedust tunda saanud. Viktor tunneb end allasurutuna, marginaliseerituna, mittesobivana, üksiku ja üleliigsena. Ühel hetkel arenevad asjad nii kaugele, et kogu see tume kütus temas lahvatab põlema ning ta sööstab pimeduse poole.“

Pane pilk peale filmi plakatile!

Filmi olemus tegeleb igatsusega. „Selle ambivalentse, pimeda, sooja, lämmatava, hirmutava, südantlõhestava, ekstaatilise, painajaliku, unenäolise, abstraktse igatsusega, mida ei saa ära nimetada, mida ei saa tühistada ega eirata, mis ei allu kategooriatele õige ja vale“, lisab Rea. Jörgeni sõnul on „Tume paradiis“ neile, kes ei ütle, mis neil viga on ja keda tabletid ei aita. Neile, kes kannatavad vaikides. „See on film võiks olla julgustuseks kõigile, kes tunnevad, et nende hing on jäänud pimedusse külma kätte,“ ütleb ta.

Äratundmise momente ning teemasid, millest sageli avalikult ei räägita, jagub antud filmiloo kangelaste ellu ja fantaasiatesse hulgaliselt, ning nagu ikka võib üks saatuslik pidu muuta kogu su järgnevat elu.