Eesti meelelahutusmaastik on niivõrd väike konnatiik, et kõik tülid jõuavad lõpuks kuidagi avalikkuse ette. Lauljatar Heleza, kes on oma hääle andnud mitmetele populaarsetele lugudele, paljastas, et ta läks mõni aeg tagasi ühe teise muusikuga korralikult tülli. Asi viis selleni, et noor naine pidi enda tahtmise saamiseks kasutusele võtma lausa ähvardused.