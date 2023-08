FOTOD | „Miks ta paljas on?“ Kendall Jenneri alastiviskumine hobuse peal ajas netirahva pahaseks

Paar päeva tagasi postitasid nii Kendall Jenner kui ka moebränd Stella McCartney mitmeid kampaania jaoks tehtud pilte, kus modell koos hobustega poseerib. Brändi „Horse Power: The Winter 2023“ kampaania jaoks tehtud pilte tarbeks on ühendatud kaks Kendalli kirge - modellindus ja hobused.

Modellile kuulub mitu hobust ning ta on väiksest saati käinud suksudega ratsutamas. Kampaania peapildil on Kendall võtnud end alasti ja lebab looma peal. Jalas on tal loomamustriga saapad ning käes nendega kokkusobiv kott. Just seda pilti on tabanud kriitika ja terav arutelu, kuna teadupoolest reklaamib moebränd end kui vegan-sõbraliku ja cruelty free'na - viimane mõiste tähendab seda, et toodet ega selle koostisosi ei testita loomadel.

Sotsiaalmeedias on elavat arutelu tekitanud see, miks on Kendall promofotode jaoks end alasti võtnud ning siis hobuse selga alasti pikutama läinud. „Miks ta paljas on?“ uurib üks Instagrami kasutaja postituse all. „Paljana hobuse peal? Vaene hobune,“ tunneb teine kommenteerija pildi üle vastikust. „Naisi näidatakse alasti ja seksualiseeritult looma peal, muutes elusolendi lihtsalt rekvisiidiks,“ on ka järgmine kommenteerija pildi peale pahane. „Nii pettunud!“ ei hoia veel üks kommenteerija enda emotsioone tagasi.

Kampaania tarbeks on veel mitmeid pilte tehtud, kus Kendall koos hobustega poseerib. Ka nende postituste all paluvad kommenteerijad, et moebränd võiks oma kampaaniast loomad välja jätta.