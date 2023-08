FOTOD | „Aitäh, Eesti!“ Ruslana andis Vabaduse väljakul võimsa kontserdi

Ruslana intervjuu RusDelfile pidi algul toimuma kell kaheksa õhtul, kuid Ukraina eriolukorra tõttu tuli intervjuud kaks korda edasi lükata. Ruslanaga saadi ühendust kella kümne paiku, kui ta lahkus varjumispaigast. Muusik vabandas ja sõnas, et tol õhtul oli õhusireen kõlanud kolm korda. „Iga päev on meie jaoks nagu üks. Me usume tulevikku ja homsesse, kuid tänane päev ei ole viimane, see on nagu üks. Olukord muutub iga hetkega,“ kommenteeris lauljanna Ukrainas toimuvat.

Täna õhtul Eestis toimuva „Ukraina tänab!“ kontserdi üle on tal hea meel. „See on minu jaoks väga oluline. Oluline on teavitada inimesi sellest olukorrast, mis meil siin on. Ma pole kindel, et uudised suudavad kõike toimuvat näidata ja seletada. Kõige tähtsam, mis ma tahaksin öelda, on see, et meil pole palju aega,“ sõnas Ruslana. „Mõtlen pidevalt sellele, kuidas inimesi kokku viia ja oma tundeid levitada. Igasugune formaat, koht, sündmus, etendus või mis tahes viis aitavad meid selles,“ lisas muusik veel.