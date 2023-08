Perega Norra kolinud Liis Lusmägi hindadest: Eestiga erinevust eriti polegi!

Laste hariduse nimel Norra kolinud Liisi sõnul tema erilist erinevust Eestiga enam ei tunnegi. „Mingid asjad on loomulikult kallimad, aga tegelikult seda erinevust täna nii suurt enam ei ole. Eesti on läinud hindade poolest taevasse!“ leiab ta.

„Norra poodides ei müüda tooteid, mis on mädanenud või aegunud ja siis see maksabki veidi rohkem,“ arutleb Liis.

Lusmägi teatas tänavu juunikuus, et lisaks Eestile on tal nüüd ka kodu Norra kuningriigis. „Ma ei pea mitte millestki loobuma selleks, et täita oma tõelisi soove,“ ütles Lusmägi.

„Kas mõni mu sõber oskab meelde tuletada, kui mitu aastat ma olen soigunud, et ma tahan, et mul oleks oma koht ka välismaal?“ alustas Liis toona emotsionaalset postitust sotsiaalmeedias.

Kinnisvara soetamist oli tele- ja raadiosaatejuht kaalunud päris pikalt. „Pärast seda, kui mu ellu tuli Eluvisioon (enesearenguprogramm - toim), sain ma aru, et ma tõesti ei suuda ja ei taha enam elada nii, et ma lepin ja ootan. Ma ei pea mitte millestki loobuma selleks, et täita oma tõelisi soove. Tuleb lihtsalt mõista, mida ja miks tahta. Mõnikord pole muutusteks paremat motivatsiooni kui tahtmatus samamoodi jätkata. Elu ei jää meie edasilükkamiste pärast seisma. Elu ei peatu meie segaduste või hirmude pärast. Elu jätkub alati ilma meieta. Ja on minu teha, kas ma kontrollin ise oma saatust või kontrollib saatus mind,“ kirjeldas ta.

Riik, kuhu oma teine kodu soetada, valiti pika kaalumise teel. „Millise riigi vahel hakkame end edaspidi jagama? On see minu unistusteriik USA? On see Marta (Lusmägi tütar - toim) lemmik Šotimaa? Või härra paradiis Hispaania? Kõik need kolm on ju aegade jooksul meie plaanidest läbi käinud,“ ütles Lusmägi, et lõplik otsus langes Norrale.