Ines tuntud mänedžeri surmast: oleme bändiga seda protsessinud ja üritanud kuidagi tugevamana edasi minna

Ines tõdes, et on olnud ümberharjumise aeg. „Tema oli meie tuurimänedžer ja kooshoidja, tegeles sellega, et me oleks vinks-vonks ja kõigil oleks kõik kaasas – meie oleme ju kunstnikud. Ta tegi seda tööd hästi,“ tunnustas lauljatar lahkunut.

„Aga kevadel jätsime temaga hüvasti. Elu on habras ja tunnistan, et oleme kogu bändiga seda ikka protsessinud ja üritanud omal moel kuidagi tugevamana edasi minna. Ta poleks tahtnud, et me pilli põõsasse viskame!“ lisas Ines.

Seda, et lauljatar ja mänedžer olid väga lähedased, näitab ka see, et Ines astub koos bändiga üles Arch Veimeri pere toetuseks korraldatud heategevuskontserdil. Järgmisel kolmapäeval tulevad lavale ka ansamblid Terminaator ja Smilers, kuna mõlemal grupil oli lahkunuga suur isiklik side. Oli ju Veimer see, kes oli Terminaatori üheks loojaks. Samuti oli ta Hendrik Sal-Salleri hea sõber. Inese sõnul teeb suur osa tiimist kontserdil tööd tasu saamata ja üllal eesmärgil.

„Eks pere protsessib seda leina, Arch oli nende toitja. Viimati, kui neid nägin... Eks nad püüavad hakkama saada. Ega neil lihtne ei ole,“ selgitas Ines fondi loomise ja heategevuskontserdi korraldamise põhjuste tagamaid. Veimeri pere vajab rahalist abi suvilatüüpi kodu soojustamiseks. Samuti on muusikutel tahtmine ja soov aidata varalahkunud sõbra peret ka igapäevases elus, sest emal võimalust tööl käia pole. „Tema tütar vajab hoolitsemist terve elu ja just seepärast me fondi ka lõime, et neid stabiilselt toetada,“ sõnas lauljatar.