Juba täna õhtul! Curly Strings tähistab Eesti Vabaõhumuuseumis juubelit

„Vägev! Kui keegi küsib, millise sõnaga võtaksin õhtuse kava kokku, siis just sellega. Toimuma saab tõeline Curlymaraton, kus allahindlust ei tehta millegi arvelt. Oleme kontserdikava äärmise hoolikusega kokku pannud, mõeldes tagasi oma kümnele tegutsemisaastale ning märgilistele lugudele. Teinud rohkelt proovi, kaasanud super ägedad külalised ja võin kinnitada, et tulemus on tõepoolest vägev,“ sõnas solist Eeva Talsi.