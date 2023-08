KUULA | Sack von Sound 2023: Kosmikud, Tanel Padar, Lexsoul Dancemachine jt.

Sack von Sound festivali erilisus peitub selle ideedes ja kontseptsioonis. Juba neljandat korda toimuv suvefestival pakub mitmekesist muusikavalikut, haarates erinevaid žanre ning artiste nii Eestist kui ka rahvusvaheliselt. Peakorraldaja Tõnno rõhutab, et tegemist on unikaalset meeleolu pakkuva festivaliga. Võib öelda, et tegemist on projektipõhise ettevõtmisega, mis toob kokku erinevad muusikud, kunstnikud ja ideed, luues midagi ainulaadset ja hingestatut. Tänavusel festivalil saab näha musta huumoriga vürtsitatud rockansambli ja mandoliinide orkestri koostööd ning eesti funk-soul-disko kollektiivi sünergilist sulandumist sümfooniaorkestriga.