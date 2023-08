Maire Aunaste annab Kaja Kallasele abielu osas nõu: mis see abielu siis on, kui mitte rääkimine oma elust

Viimane ööpäev on Kaja Kallase ja tema abikaasa jaoks möödunud turmtules. Ilmsiks on tulnud palju uusi detaile, kuivõrd seotud on peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Hallik oma ettevõttega, kes teenindab Venemaal äri ajavat partnerfirmat. „Päevakorras“ leitakse, et on väga raske näha, kuidas Kallas peaministri positsioonil siit välja tuleb.

Kõigest mõned tunnid tagasi selgus, et peaministri abikaasa Arvo Hallik müüb oma osaluse skandaali tekitanud ettevõttes Stark Logistics maha. „Ma vabandan tekkinud olukorra pärast ning kahju pärast, mida see on toonud minu abikaasale. Kinnitan, et minu abikaasa ei olnud minu äritegevusega kursis. Oleme sel nädalal meediakajastuste valguses seda kõike arutanud ja tema hinnang sellele on olnud selge – mistahes asjaolud ei õigusta nende vedude tegemist. Aga vedude lõpetamine ei ole minu jaoks enam piisav samm. Ma ei saa võtta vastutust oma kliendi ja äripartneri eest nagu mistahes ettevõte ei tea kõike oma kliendi kohta. Nendes oludes on parem, kui loobun Stark Logisticsi osalusest ja ettevõtte töös osalemisest täielikult,“ seisis Halliku meediale saadetud kirjas.

Mida arvab olukorrast ajakirjanik Maire Aunaste?

Aunaste kirjeldab sarja „Skandaali anatoomia“ ja meenutab 90ndate Eestit. „Ma ei taha, et Eesti riik kaotab ta ainult sellepärast, et ta räägib abikaasaga liiga vähe. Nii et siit soovitus Benjamin Spockilt 80 aastat tagasi: rääkige omavahel rohkem!“

„Sest mis see abielu siis on, kui mitte rääkimine elust, olust, armastusest, lastest, rahast, tervisest?“

Samuti paneb Aunaste mõtlema armastusest laiemalt. „Armastusel on suured silmad, mis näevad ainult seda, mida näha tahavad. Aga kui petetakse ennast illusiooniga, et „ma ei tahagi teada“, siis petetakse ennast ja teisi pikki aastaid.“