Oscar on veel puudu! Pikalt näitlemise juurest eemal olnud Meghan Markle ihub hammast filmirollile

Hiljuti hakkas sotsiaalmeedias levima klipp Meghani väikesest rollist sarjas „Married with Children“, kus ta oma esimese rolli tegi. Meghani nimi pole küll ametlikult tiitrides kirjas, kuid agarad fännid leidsid väikese klipikese noorest Meghanist näitlemas siiski üles.

Viimasel ajal on levima hakanud kuuldused, et Meghan soovib taas näitlemisega tegelema hakata. Väidetavalt on ta juba vestelnud mitme maineka produtsendi ja režissööriga, et taas vaatajate ette naasta, vahendab New York Post.

„Kuna „Suits'i“ kordussaated on tõelised hitid, siis on Meghanile teada antud, et fännidelt on tulnud nõudmine teda taas ekraanil näha,“ teadis üks allikas rääkida ja lisas, et Meghan on eesootava osas elevil. „Kuigi talle meeldiks teha roll uues telesarjas, soovib ta siiski imbuda sügavalt dramaatilisse filmirolli. Ta arvab, et võib tulevikus Oscari saada,“ sõnas allikas veel.

Meghani viimane ja kõige silmapaistvam roll oligi telesarjas „Suits“, kus ta mängis õigusabinõunik Rachel Zane'i. Aprillis oli ta sõlminud lepingu ärimehe Ari Emanueli ja tema tiimiga ning sealtkaudu on tulnud hertsoginnale mitmeid näitlemisrolli pakkumisi. Hetkel ta ühtegi rolli enda kanda pole võtnud.

„Ta otsib aktiivselt rolle. Harry toetab teda kõiges täielikult. Näitlemine on see, mida Meghan teab ja oskab ning miski, mida ta on alati armastanud,“ lausus allikas.