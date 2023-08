FOTOD | Pärnus süüdati muinastulede ööl lõkked. Mõeldi neile, kes vabaduse eest oma elu ohverdanud

„Süütame päikseloojangul Pärnu rannas muinastuled, et hoida üksteist ja hoiatada maailma kurjuse eest. Mõtleme inimestele, kes otsivad oma koduteed ja süütame märgutuled, et nad leiaksid selle,“ teatasid korraldajad enne üritust. „Süütame mereäärsed lõkked, et vaikselt anda üksteisele sümboolselt märku: me hoiame kokku ja saadame positiivseid mõtteid ja lootusi üle maa ja vee. Sel aastal mereäärseid lõkkeid süüdates mõtleme neile, kes vabaduse eest on oma elu ohverdanud.“