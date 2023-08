Andres Mustonen Venemaa reisi tagasisidest: see oli nagu noahoop selga, täielik šokk

„Ma ei läinud ju Venemaale näitama, et olen Ukraina vaenlane, minu visiidis ei olnud üldse mingisugust poliitilist konteksti – see oli minu mõtlematus,“ ütles.

Järgnenud kriitikat ei osanud ta oodata. „See kõik oli uskumatu... Emotsionaalse inimesena elasin seda raskelt läbi. Et niimoodi saab...“ ütles ta. „Kas inimestel ja meedial on õigus niimoodi lajatada ja kiireid järeldusi teha? See oli nagu noahoop selga, täielik šokk, aga ma ei kavatse kellegi peale viha kanda.“