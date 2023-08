Iggy Azalea püksid rebenesid keset kontserti lõhki! Üritus katkestati

Page Six vahendab, et Azalea ütles pärast üritust, et see on ilmselt kõige halvem koht, kus püksid võiks lõhki rebeneda. Saudi Araabia on teatavasti konservatiivne islamiriik. Tal ei lubatud esinemisega jätkata.

Samas lisas ta, et korraldajad olid väga lahked ja samuti kiitis ta publikut.

Ta võttis teemal sõna ka säutsuportaalis X (endise nimega Twitter - toim), kus täpsustas veel, et tema ja ta tiim tahtsid muidugi sõuga jätkata, aga selle keelasid ära võimuorganid. Samas võis see viimaste puhul olla lihtsalt heaks vabanduseks, et kontsert katkestada. Azalea oli juba enne öelnud lavalt publikule midagi, mis kindlasti võimude kõrvu ei hellitanud. „Naised, tehke lärmi! See on naiste maailm,“ sõnas Azalea.

Saudi Araabias on naiste õigused alati piiratud olnud. Alles 2017. aastal võeti näiteks vastu otsus, et naised võivad seal autosid juhtida. Varem oli see välistatud.