Rassismi pärast tühistatud vanaproua on Briti kuningakoja meelest taas parketikõlbulik

Kuningas Charles III ja kuninganna Camilla puhkavad järgnevatel nädalatel Balmorali lossis. Täna käidi seal naabruses kirikus. Kohale tuli näiteks ka prints William koos abikaasa Kate`iga. Võis märgata ka skandaalset prints Andrew`t. Kui üldiselt annaks see seik rohkelt kõneainet, siis sedapuhku on Briti kõmumeedias fookuses üks teine kirikukülastaja. Nimelt oli kuninglikus seltskonnas leedi Susan Hussey.

Tema nimi sai mullu novembris tuntuks üle maailma. Buckinghami palees toimus naistevastase vägivallaga võitlemise üritus, kuhu olid kutsutud ka mitmed teiste riikide kroonitud pead. Näiteks lendasid Londonisse kohale Taani kroonprintsess Mary ja Jordaania kuninganna Rania.

Üritusele oli kutsutud ka Ida-Londonis tegutseva heategevusorganisatsiooni Sistah Space direktor Ngozi Fulani, kes on aastaid töötanud selle nimel, et tõsta teadlikkust koduvägivalla probleemist. Fulani sõnul oli leedi Hussey uurinud talt selle kohta, kust ta pärit on. Kui tumedanahaline naine oli mitmel korral kinnitanud, et ta on ikkagi Suurbritannias sündinud ja üles kasvanud, ei rahuldanud vastus siniverelist daami. „Kust sinusugused inimesed tulevad?“ oli leedi ühel hetkel pärinud. Ta ei olevat üldse nõustunud sellega, et mustanahaline Fulani end britiks peab, vaid Hussey oli mänginud lausa „arvamismängu“ selle kohta, kus tema vestluspartneri juured.

„See oli mulle ja kahele teisele naisele nii suur šokk, et seisime mõnda aega täielikus vaikuses. Olin lihtsalt toa nurgas, naeratasin ja suhtlesin lühidalt nendega, kes selleks soovi avaldasid. Seejärel lahkusin,“ meenutas Fulani hiljem.

Pärast süüdistuste avalikuks tulekut reageeris Briti kuningakoda kiiresti. Avalikkust teavitati sellest, et leedi on ise otsustanud lahkuda oma ametikohalt, mis nägi sisuliselt ette, et ta on kuninganna Camilla üks seltsilistest. Varem oli ta töötanud Elizabeth II heaks. Rassismi mõistis kuningakoda hukka.