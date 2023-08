Aastaid Soome hokitähe Mikko Koivuga abielus olnud eestlanna Helena Koivu on väljaande Seiska andmetel võtnud ette reisi USAst Minnesota osariigist Helsingisse. Põhjus antud reisiks on lihtne - Mikko lendas suve keskpaigus nende kolme ühise lapsega tagasi oma kodumaale ning kavatseb nendega Soome elama jääda. Helena tahab aga, et lapsed USAs temaga oleksid.