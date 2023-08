KUUM KLÕPS | Nappides bikiinides päikest püüdmas: Elisa Kolk näitab imelist vormi

„Loodusega ühes,“ kirjutas lillelistes bikiinides poseeriv naine oma Instagrami kontole. Elisa pole sotsiaalmeedias avalikustanud, kes tema reisikaaslaseks on ja temast seksikaid pilte klõpsutab, kuid on teada, et pärast petmisskandaali on lauljatar endiselt koos ettevõtja Indrek Rahumaaga. Nimelt kisti paar juuli keskpaigas Brigitte Susanne Hunti ümbritsenud draamasse ning avalikkuse ette kisti ka telenäo ja Rahumaa väidetav salasuhe, mis leidis aset ajal, kui mehe lauljast elukaaslane oli aega veetmas USA-s Los Angeleses.