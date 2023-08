ÜLEVAADE | Tallinn Fringe festivali teine nädal toob lavale ohtralt naiskoomikuid ja naisartiste

Teine nädal teatribaaris Heldeke! kuulub komöödiale. Avapaugu annavad Läti koomikud etenduses Lost in Baltics (“Kadunud Baltimaades“), millele järgnevad Clit Komöödiaklubi etendused Back to School Special ja Leading Ladies of Comedy. Samuti saab näha Sille-Kadri Simeri (Eesti) uut komöödiaetendust Tough titties (“Karmid tissid“), kus Sille räägib pööraseid lugusid elust enesest. Kuid see pole veel kõik! Ööloomad saavad minna vaatama hilisõhtust kabareed bluusimutt Kaisa Ling Thingi (Eesti) juhtimisel, kes toob samuti lavale Eesti parima (ja ainsa) feministliku vodevillibluusi etenduse The Feminist's Handbook for Eastern Europe (“Feministi käsiraamat Ida-Euroopas“). Helilooja ja instrumentalisti Fouad Samiei (Iraan) lummaval kontserdil Persian Tar saavad vaatajad tutvuda Pärsia pilliga „Tar“, mis on omapärane pika kaelaga lautode hulka kuuluv keelpill.