Brigitte Susanne Hunt vabandab, et toppis oma nina peaministri eraellu: ma tahtsin lihtsalt oma teadmisi demonstreerida

Hundil oli oma nõuandele ka mitu põhjendust. Esiteks arvab telenägu, et lahutusega hakataks Kallast uskuma, et ta tõesti ei olnud teadlik oma abikaasa Arvo Halliku äritegevusest. „Siis mind usutakse nüüd, et ma ei teadnud, ja mu usaldusväärsus ja tõsiseltvõetavus säilib. Jah, tegin vea, võtan omaks, õpin sellest ja tegin juba vastava sammu, et saata selge signaal: see ei ole mina ja [need ei ole] minu baasväärtused. Sest paraku – olen see, keda enda kõrvale valin,“ teatas Hunt Instagramis pühapäeval.