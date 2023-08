Lauri Pedaja haarab suvesulaste saabudes hangu: nalja jaoks pole aega

Tuntud meelelahutaja ja klassi kõige pätim poiss Lauri Pedaja on tubliks peremeheks sirgunud ning innukalt valmis Andres Puusepale ja Jürgen Pärnsalule tööülesandeid kätte jagama.

Suvesulased tõdevad, et Pedaja nalja ei mõista ning paneb nad ka päriselt tööd rabama. Samas õpivad mehed selgeks mitu kasulikku nippi - kuidas teha eriti tihedat külvi või kes on kõige täpsem keeglikäpp. Ja loomulikult saab palju nalja, sest kuigi Lauri haarab hangu, on sündmuste lõpp väga õnnelik.