Epsteini skandaal on unustatud? Kuningas Charles lubas venna Andrew taas kuningliku pere sekka

Prints Andrew sattus skandaalikeerisesse mõned aastad tagasi, kuna oli seotud Jeffrey Epsteini juhtumiga. Buckinghami palee teatas 2019. aasta sügisel, et prints Andrew kuninglikud kohustused peatatakse mõneks ajaks ning 2020. aasta mais teatati, et Andrew loobub kõigist oma avalikest rollidest Epsteiniga sidemete pärast.

Nüüd aga paistab, et kunagised probleemid on unustatud ja Andrew on taas avasüli kuninglikesse sündmustesse kaasatud. Prints Andrew'd märgati nädalavahetusel kirikus koos teiste siniverelistega ning ta sõitis sinna ühes autos koos prints Williami ja printsess Kate'iga. Väidetavalt oli ta vanem vend kuningas Charles III püüdnud Andrew'ga ära leppida ja kutsunud ta seetõttu Balmoralisse.