KUUMAD KLÕPSUD | Tuhat ja tuline! Modell Irina Shayk ajas fännid topless piltidega pöördesse

Modell Irina Shayk postitas pühapäeval endast sotsiaalmeediasse eriti kuumad kaadrid. Instagrami laetud pildiseeria näol on tegemist erakordselt kuumade klõpsudega - Irina varjab oma rindu kätega ning kannab vaid bikiinipükse, sokke ja tosse. Fotodel võtab ta poose sisse suurte kivide peal lamades või neile toetudes. „Kivine suvi,“ kirjutas ta postituse juurde ja lisas, et pildid on teinud keegi salapärane LB.

Fännid kiitsid Irina kuumad klõpsud sotsiaalmeedias kiiresti heaks ja kallasid ta komplimentidega üle. „Irina on imeliselt kaunis naine,“ kirjutas üks modelli fänn tema Instagrami postituse alla. „Sa võtsid mu hingetuks,“ tõdes järgmine kommenteerija. „Perfektne keha,“ kiitis veel üks fänn. Paljud fännid juhtisid aga tähelepanu sellele, et kunagi Irinaga semminud vutitäht Cristiano Ronaldo peaks oma praeguse kallima Georgina Rodriquezi maha jätma ning modelli poole tagasi pöörduma, kuna pildid Irinast on niivõrd seksikad. Kahe päevaga on Irina postitus kogunud üle 400 tuhande meeldimise ja üle 2000 kommentaari.

Väljaanne Daily Mail kirjutab, et hetkel on Irina suve lõpu puhul puhkusereisil oma endise partneri ja lapse isa Bradley Cooperiga, kellest ta pildi Instagrami storysse postitas. Praeguse seisuga ei paista, et kunagine paar hakkaks oma suhtele taas leeki sisse puhuma, kuna viimasel ajal on Irina veetnud palju aega koos oma uue sportlasest silmarõõmu Tom Bradyga.

Irina ja Bradley olid paar ligi neli aastat, kuid nad otsustasid oma suhtele joone alla tõmmata 2019. aastal. Sellest hoolimata käivad nad koos reisil ning kasvatavad ühiselt oma 6-aastast tütart Lea de Seine'i.