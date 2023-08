OTSEFOTOD | Hüvasti, Ita Ever! Armastatud näitleja saadetakse täna viimsele teele

Hüvastijätt Ita Everiga toimub Eesti Draamateatri suures saalis. Leinajatele avati uksed kell 11, ärasaatmine algas kell 13. Laval on alused küünaldega, Everi kirstu ümber on asetatud pärjad. Taustal näidatakse pilte Everi erinevatest rollidest. Pärast ärasaatmist sängitatakse Ita Ever mulda Metsakalmistul.