VIDEO | „See ei ole tema päris nägu!“ Kris Jenner ületuunitud välimus jäi netirahvale hambusse

Kris Jenner postitas esmaspäeval oma Instagrami kontole videokese, mille on teinud tema meikar Samer Khouzami. Videos näitab ta Jennerile tehtud meiki, kuid video on niivõrd üle tuuninud, et tõsielustaar näeb seal tundmatuseni muutunud välja. Fännidele ei jäänud naise kummaline välimus märkamata ning nad juhtisid sellele tähelepanu postituse kommentaariumis.

Kui mitmed Instagrami kasutajad nentisid, et videos ei ole mitte Kris Jenner, vaid temast tehisaruga (AI-ga) loodud kujutis, siis mitmed teised kommenteerijad kritiseerisid filtrite kasutamise üle piiri läinud ärinaist teravamalt. „Võta oma vanus omaks. See filter on naeruväärne,“ kirjutas üks kriitiline kommenteerija. „Mis kurat toimub? See ei ole tema päris nägu!“ sõnas teine kommenteerija teravalt. „Inimesed, ta näol on mitu filtrit. Ta ei näe selline välja,“ hoiatas järgmine Instagrami kasutaja teisi.

Tegemist pole esimese korraga, kui netirahvas on Jennerile ette heitnud seda, et ta muudab sotsiaalmeediapostitustel oma välimust meeletult, vahendab Page Six. Aprillis juhiti tähelepanu fotoseeriale, kus tema ja ta tütar Khloe Kardashian koos poseerivad. Tollal toodi välja, et ema ja tütar kasutasid piltidel „hirmutavas koguses filtreid“. Mõlema naise huuled nägid täidlasemad välja kui varem ning nende nahk paistis ebainimlikult sile ja poorideta.