Kontserdikorraldaja Lauri Laubre meenutab enda suurimat läbikukkumist: ma ei mäleta, et nii oleks juhtunud enne ega ka pärast

Ta jätkas, et ka The Rolling Stones on üks projekte, millest tal on siiani siiralt kahju, sest majanduslikult see ebaõnnestus. „Panime piletid müüki 1997. aasta sügisel. Pärast Michael Jacksoni kontserdi suurt edu pakuti meile kohe rollinguid ja me ei kõhelnud hetkegi. Esimese paari nädala jooksul müüsime 15 000 piletit ja kõik tundus minevat hästi. Aga nagu ma juba rääkisin, 1998. aasta alguses käis finantsmaailmas kõva pauk ja majandus kukkus kokku. Millest ma siiani tegelikult aru ei saa, on tõsiasi, et me olime suure panga kliendid, aga isegi nemad, kes meie laenudel iga päev silma peal hoidsid, ei näinud ette, et selline suur jama on tulekul. Rollingud on üks mu elu karme õppetunde, sest tegelikult ei teinud me midagi valesti, lihtsalt majandus kukkus kokku. Me ei müünud järgmise nelja kuu jooksul mitte ühtegi piletit. Kujutad ette, maailma suurima staarbändi kontserdile ei suutnud me nelja kuu peale müüa ainsamatki piletit! Ma ei mäleta, et sellist nii oleks juhtunud enne ega ka pärast.“