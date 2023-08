Kas prints lõi üle aisa? Rootsi kroonprintsessi abikaasa kommenteeris petmissüüdistusi

Kuigi tavaliselt ei kommenteeri kroonitud pead suvalisi kuulujutte, siis Daniel otsustas intervjuus uudistekanaliga SVT seda ikkagi teha. Üldse on tema väidetav petmine loonud Rootsi kuningakoja jaoks uue pretsedendi, sest juba eelmisel aastal pidi kogu palee antud jutte avalikult ümber lükkama.

2022. aasta veebruaris teatas kõmuline väljaanne Stoppa Pressarna, et Daniel oli Victoriat mitme naisega petnud. Samal ajal hakkasid levima ka väited, et kroonprintsess oli oma sõpradega lahutusest rääkinud ja teatanud, et kavatseb asjadele ametliku käigu anda. Siiani on nad aga abielus.

Värskes usutluses kritiseeris prints eelmisel aastal meedia poolt avaldatud kõlakaid lahutusest. „See oli pahatahtlik ja täiesti valelik kuulujutt, millel olid meie hinnangul tõsised tagajärjed,“ ütles tulevase kuninganna abikaasa nüüd.

Antud tagajärgede all mõtles Daniel seda, et kuulujutud hakkasid levima ka välismaistes väljaannetes. See tähendas aga seda, et lahutuse kohta hakkasid uurima ka ümber maailma elavad sõbrad.

Kuningakoda avaldas toona paari nimel pressiteate, milles lükati ümber paari puudutavad väited. Samal ajal pandi ajakirjanikele südamele, et valed kuulujutud ei kahjusta mitte ainult kuninglikku paari, vaid ka nende lapsi Estelle'i ja Oscarit. Printsi värskest intervjuust selgus, et pressiteate idee tuli palee kõrgematelt isikutelt. „Me arvasime, et me ei saa sellise asjaga leppida,“ ütles ta nüüd.

Septembris 50. juubelit tähistava Danieli sõnul oligi antud pressiteade päästerõngaks, sest pärast seda ei võetud ringlevaid ja juurde tekkinud kuulujutte tõsiselt.