Eestisse esinema tulev 90ndate staar Alice Deejay: elasin toona elu nagu film

„Oma elule Alice Deejayna tagasi vaadates mõistan, et olukord oli tõesti üks miljonist,“ ütles Pronk. „Ma olin ülinoor ja elu oli nagu filmis. Hullud asjad, nagu lendamine Amsterdamist New Yorki, otse lennujaamast sündmuspaika minek, „Better off Alone“ esitamine, kohe lennukisse tagasi ja siis märkamine, et hoian mikrofoni endiselt käes,“ meenutas artist.