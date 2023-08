VIDEO | Gert Raudsepa järelehüüe: mulle tundub, et see üksainus sõna on Ita Everi kirjeldamiseks kõige täpsem

Aga võõrustaja ütleb, et ta sirvis mõni aeg tagasi oma märkmeid ja leidis sealt kõige täpsema mere kirjelduse. Et meri on suur. Mulle tundub, et Ita puhul kehtib see sama. Et Ita on suur. Suur nagu meri,“ rääkis Raudsep südamlikus sõnavõtus.

Ta jätkas, et Ita kohta on palju erinevaid epiteete kasutatud, nagu näiteks „kuulus“, „armastatuim“, „tuntuim“ ja „grand old lady“. „Aga mulle tundub, et see üksainus sõna - „suur“ - on võibolla kõige täpsem. Me tegelikult ei tea, mida see suurus endas täpsemalt sisaldab. Me aimame seda ja tunneme selle ära, kui keegi on suur. Suur nagu meri,“ jätkas näitleja.