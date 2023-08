Rammsteini ninamehe suhtes lõpetati kriminaaluurimine

Till Lindemanni puudutavad süüdistused tulid avalikuks mai lõpus, kui Põhja-Iirimaalt Leetu lennanud fänn Shelby Lynn kirjeldas Vilniuses toimunud kontserti ja väitis, et bändiliikmed ja Rammsteini töötajad olid tema joogi sisse pannud narkootikume. Samuti väitis Lynn, et bändiliikmed olid ka teisi naisi väärkohelnud.

Berliini prokuratuurini ja politseini jõudsid kriminaalsüüdistused juunis ning siis alustati ka kriminaalmenetlusega. Täna avaldas Saksa väljaanne Bild, et uurimine on lõpetatud.

Kuna tegemist oli nn ametikuritegudega kriminaalkoodeksi paragrahvi 177 alusel (seksuaalne rünnak, seksuaalkuritegu, vägistamine), pidi kohtuvõim uurima Lindemanni suhtes esitatud esialgset süüdistust. Riigiprokuratuuri hinnangul mängisid väidetavalt oma osa just narkootiliste ainete tarnimise süüdistused.

Lindemanni advokaadid teatasid juba juunis pärast toimikutega tutvumist, et seni puuduvad objektiivsed tõendid, mis tõendaksid nende kliendi poolt kuriteo toimepanemisest.

︎Süüdistused Till Lindemanni vastu on õhus olnud kuid. Mitmed naised on väitnud, et neid kutsuti spetsiaalselt pärast kontserte toimunud järelpidudele. Mõnede kirjelduste kohaselt astus Lindemann naistega ka seksuaalvahekorda.