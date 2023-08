Sisulooja Martti Pedanik: olen alati tahtnud, et keegi mind kuskil filmis või sarjas ära tapaks

Võtetelt kostus palju pauke. „Ma arvasin, et need lisatakse post-production’is, aga nad lasid pehmete õhkpüstoli kuulidega vastu seina ja kasutasid paukpadruneid. Inimesed päriselt võpatasid. Ka minavõpatasin, sest ma ei oodanud seda hetke, mis sest, et mulle anti kõrvatropid. Ikka nagu päris püssipauk.“

Nagu Eesti ilmale kohane, sadas hoovihma, mistõttu päev ei möödunud täiesti viperusteta. „Natuke oli näha pettumust inimeste silmis, kui saadakse kõik tehnika üles, tehakse kaks võtet ja siis tuleb jälle maha võtta ja oodata. Alati räägitkse, et enamus aega võtteplatsidel ongi selline passimine ja ootamine. Loomulikult oli siin võtetel väga töine õhkkond ja kõik toimis nagu kellavärk. Kohe kui vihm järgi jäi ja oli võimalus filmida, siis kõik tegutsesid kiiresti ja ei olnud sellist asja, et inimestel oleks pea laiali otsas. Kõik olid väga heas vooluvees olenemata sellest, et ilm võib-olla ei seadnud kõige paremad tingimused,“ meenutas sisulooja.

Võttepäev toimus Rotermannis, kus filmiti tunnustatud spioonipõneviku ’’Reeturi’’ kolmandat hooaega. Produktsioonihuvilisena tundus Marttile kogemus eriti muljetavaldav. Esimesi emotsioone kirjeldas ta: „Mulle meeldib kõik, mis on meelelahutus. Ma olen selles mõttes väike nerd. Mulle meeldib näha, kuidas töötab režissööri aju ja vaadata, mida ta teeb, mis kaameraid kasutatakse ja mis näitlejad teevad. Võtetel kohe esimese asjana sain aru, et see ei ole nagu tavaline sari, mida meil Eestis tehakse. Mina, kes ma olen natuke tehnika geek ja üritan midagi ka oma kätega teha, nägin, et kõigele oli pandud esteetilist ja kunstilist rõhku rohkem kui tavaliselt. Lahe on vaadata, kuidas suurt produktsiooni tehakse ja seda põhimõtteliselt oma kodus.“

Martti Pedanik (Martti Hallik) on populaane YouTuber ja sisulooja. Tal on suur kogemus nii kaamera ees kui taga erinevate videote filmimise ja monteerimisega. Kutsusime Martti Elisa ja ETV koostöös valminud sarja „Reetur“ võtetele, et näha, kuidas Eestis suure produktsiooniga seriaali filmitakse. Vestlesime temaga kogemusest võtteplatsil ja kui erinev on sarja produktsioon sellest, millega ta igapäevaselt tegeleb.

Tegevus äratas suurt huvi möödakõndijateseas. „Rotermannis jalutavatele inimestele anti teada, kui paugud hakkavad ja siis koguneti ikka tuld vaatama. Vahva, et meil saab teha võtteid, kus käivad mingid paugud,nii et inimesed ei hakka kartma, et mis toimub ja keegi teine jookseb oma püssiga appi. Mõnes teises riigis võib-olla ei saaks nii lihtsasti selliseid asju teha.“

„Reetur“ on noortele põnev vaatamine

Kui „Reeturi“ esimeses hooajas jälgiti riigireeturi Alfred Vinti tegevusi 2000. aastate alguses, siis teises ja kolmandas hooajas on tegevus toodud rohkem tänapäeva. Ehkki tegemist on ajaloolise fiktsiooniga, on palju inspiratsiooni võetud tõestisündinud lugudel. Kuna Martti polnud „Reeturit“ varem näinud, vaatas ta võttepäevaks ette valmistudes paari esimest osa.

„Mõtlesin, et panen hommikul peale ja äkki õhtuks olen ära vaadanud nagu muidu ikka, aga see pole nii lihtne vaatamine. Tundub eriti noorematele hea vaatamine, kes ei kasvanud üles 90-ndatel ja ei tea, mis meil siin Eestis toimus. Natuke imelik on vaadata, kui räägitakse, mis meie riigis oleks võinud päriselt toimuda. Tore, et meil on NATO ja kõik on nüüd hästi, eriti praegusel ajal,“ kirjeldas Martti.

Martti mängiks hea meelega kuskil laipa

Sisuloojale ei ole filmimaastik võõras. Ta on hääle andnud nii Spidermanile kui teistele multikategelastele ja näidelnud ’’Padjaklubis’’. Kuigi häälnäitlemine talle meeldib, siis seriaalis näideldes ei tundnud ta end nii koduselt. „Kui ma teaksin ette, et mul tuleb suurem roll, siis saaksin minna sinna rohkem sisse ja võtta tunde, et selleks valmistuda. Ma olen selline inimene, et kui teen midagi, siis teen korralikult. Ma olen oma elu jooksul juba erinevaid asju teinud ja tahan kõike proovida. Igav ei tohi ju olla! Järgmine asi, mida teen, võiks olla selline, kus saan rohkem sisse panustada või siis mängin lihtsalt iseennast,“ rääkis Martti oma kogemusest.

Samuti mängiks Martti hea meelega kuskil laipa. „Ma olen alati tahtnud, et keegi mind kuskil filmis või sarjas ära tapetakse. Hea meelega mängiks laipa. Järgmine kord, kui kuskil on vaja, et keegi jõhkralt ära tapetakse, siis ma võin alati tulla ja olla see inimene. Ma olen isegi pakkunud välja, et Liina võiks muusikavideos mindnäiteks maha lasta. Ma ei tea, miks mul selline huvi on. Aga ma olen väga imelik inimene ka loomulikult. Hea meelega laseks ennast nii-öelda kaamera maagiaga ära tappa,“ sõnas ta.

Kodumaine põnevussari „Reetur“ on pärjatud mitmete rahvusvaheliste auhindadega. „Reeturis“ astuvad üles armastatud Eesti näitlejad nagu Tambet Tuisk, Eva Koldits, Indrek Taalmaa jpt. Sarja esimesi hooaegu saab vaadata Huub striimingteenusest ning kolmas hooaeg jõuab vaatajateni 2024. aasta alguses.