Eesti meelelahutajad kohtuvad jalgpallis Suurbritannia muusikutega vahetult enne NOËPi kontserti

Eestlaste koondisenimekiri pole veel lõplik ning meeskonna peatreeneri Marko Kristali sõnul käib aktiivne töö, et leida meeskonda parim võimalik koosseis. Jalgpallihuvilisi muusikuid ja näitlejaid on tema sõnul palju ning huvi koondist esindada väga suur. Tesite hulgas on soovi meeskonnaga liituda üles näidanud muusikud Andrus Lang (Caater), Raul Ojamaa (Miljardid), Marek „Cram“ Piliste (Hunta), ning näitlejate poolelt. Absoluutsed tipud ka jalkaväljakul Tõnis Niinemets ( Draamateater) Jan Ehenberg ( Linnateater) ja paljud teised. Lõplik koosseis veel selgub.