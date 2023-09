Kuidas sa end vormis hoiad?

Teatriartistina hakkamasaamiseks on hädavajalik olla nii füüsiliselt kui vaimselt suurepärases vormis. Ballett on kaunis kunst, aga see on ka tippsport. Minu keha on minu instrument. Treenin seda igapäevaselt balletitundide, jõuharjutuste ja aeroobse treeninguga. Vaimu toidan samamoodi teadlikult ning järjepidevalt. Ainult tantsimisest ei piisa.