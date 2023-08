Priit Võigemasti näitlejast pruut asus tööle ERRi: ma allkirjastasin lepingu alles täna!

Ugala teatri näitleja töötab nüüdsest Eesti Rahvusringhäälingus Raadioteatri loovjuhina. Kalle ütles teisipäevasel üritusel kolleegide ette astudes, et tal on nende seas suur rõõm olla. „Ma olen võib-olla üks ERRi nooremaid töötajaid selles mõttes, et ma allkirjastasin lepingu alles täna,“ paljastas näitlejatar, kui teda kutsus lavale Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts.