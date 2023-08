KLÕPS | On ikka tema? Näitleja Jennifer Love Hewitt üllatas fänne tundmatuseni muutunud välimusega

Fännide jaoks on aga tema juuksemuutus üllatav ning nad uurisid näitlejalt selle kohta sotsiaalmeedias. „Kes see inimene on? Nagu päriselt, kas see on Jennifer Love Hewitt? Sest see ei näe nagu tema välja,“ kirjutas üks fänn tema juuksemuutust kommenteerides. „Täiesti tundmatuseni muutunud,“ sõnas teinegi kommenteerija postituse all Jennifer välimuse kohta. Paljud kommenteerijad juhtisid tähelepanu ka sellele, et ehk on näitlejanna iluoperatsioonidega pisut liiale läinud.