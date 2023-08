Jaagup Kreemi ja varalahkunud Arch Veimeri teed läksid kahetsusväärselt lahku: ma siiamaani näen õudusunenägusid sellest

Jaagupi sõnul lõppes nende suhtlus siis, kui Arch bändist välja visati. „Kõikide maailma halbade kokkusattumuste tulemina juhtus see, et 1994. aasta lõpus või 1995. aasta alguses läksid meie teed Archiga lahku, ja eriti nõme oli see, et ta oli just teinud rämeda autoavarii ja ma olin sunnitud minema talle haiglasse ütlema, et sorry, sa ei ole enam bändis,“ paljastas Terminaatori ninamees „Vikerhommikule“ antud usutluses.

Laulja pidavat siiani sellest õudusunenägusid nägema, aga Archi teenetest loobumine polnud tema poolt langetatud otsus, vaid kogu bänd oli ühisel meelel. Pärast seda ei liitunud nüüdseks meie seast lahkunud muusik enam ühegi ansambliga, vaid tegeles muusikamaastikul edasi teistel viisidel. Näiteks oli ta kuni surmani Eda-Ines Etti mänedžer. Ka tema astub täna heategevuskontserdil üles.

Jaagup tunnistas nüüd, et teda hoidis uuesti kontakti leidmisest tagasi see, et ta tundis ise, et oli sõbrale ülekohut teinud. „Me lihtsalt ei suhelnud ja selle ajaga inimesed kasvavad lahku, isegi kui nad olid parimad sõbrad.“

Ent see, et nad aastaid ei suhelnud, ei ole ainus asi nende sõpruse juures, mida Jaagup kahetseb. Nimelt ei saanud ta Archile kunagi öelda, et ansambli üks populaarseimaid lugusid „Ballaad Jimmyst“ on kirjutatud just temast. Õnneks kutsus tänavu 50. juubelit tähistanud Jaagup endise bändikaaslase oma suurejoonelisele sünnipäevapeole, kus sõjakirves maha maeti. Bändi ninamehe juubel oli märtsis, Arch lahkus siit ilmast maikuus.