Prints Harry ründab jälle kuninglikku perekonda: mitte keegi ei aidanud mind pärast Afganistani

Prints Harry dokumentaalsari, mis täna Netflixis esilinastus, keskendub peamiselt sportlastele ja nende valmistumisele paraolümpia stiilis spordivõistluseks Invictus Games. Võistlusele pani Sussexi hertsog aluse 2013. aastal. See on mõeldud vigastatud ja haigetele sõjaväelastele ja veteranidele.

Sarja teises osas räägivad mitu endist sõjaväelast sõja raskest mõjust vaimsele tervisele. Sel teemal võtab sõna ka prints Harry, kellelt uuritakse, kuidas Afganistanis käimine talle mõjus. Harry vastab, et tal „polnud tugivõrgustikku ega struktuuri ja eksperdi nõuandeid, kes andnuks talle nõu ja aidanuks saada päriselt aru, mis temaga toimub“. Veel tunnistab Harry, et tundis Afganistanist tagasi tulles viha.

Samuti tõi ta saates esile, et pärast Afganistanist naasmist lõi temas välja lahendamata trauma, mis on seotud tema ema printsess Diana traagilise hukkumisega 1997. aastal, kui Harry oli 12-aastane. Dokumentaalsarjas lausub Harry, et kaalus psühholoogi juurde minekut alles siis, kui jäi „looteasendis põrandale lamama“. „Kõige suurem katsumus oli minu jaoks see, et mitte keegi ei aidanud mind,“ lausub Harry sarjas.