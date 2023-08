„KAS TUNNED MIND?“ | „See tundub nagu eluaegne teekond!“ Sissi avaldas, millega ta sooviks kauges tulevikus tegeleda

Kroonika saates „Kas tunned mind?“ oli külas lauljanna Sissi Nylia Benita. Sissiks hüüti kunagi Austria keisrinnat ja Ungari kuningannat Elisabethi. Ka mõned eestlased tänaval teadsid eelmainitud nimega Sissit. Ent loomulikult tundis rahvas laulja Sissit tema elukutse järgi. Vaid üksikud ei teadnud, kellega on tegemist. „Jah, olen laulja! Väga tore! Tegelikult minu nimi on Austria kuninganna järgi pandud. See oli minu ema inspiratsioon selle nime jaoks,“ ütles Sissi naeratades.