KUULA | „Armastuse“ seriaalist tuntud noor näitleja ja laulja Desiree Mumm avaldas uue singli

Oma ballaadidega tuntust kogunud laulja Desiree Mumm avaldas uue eestikeelse ballaadi „Täna öösel“. Loo autor on Scotty Wiseman ja eestikeelsete sõnade autorid on Heldur Karmo ja Desiree ise. Noore talendika laulja värskel lool on armumise hõngu.