Piletimüüja: ajalooline eesti publiku rekord puruneb sel nädalavahetusel. NOËP eelseisvast staadionikontserdist: see tuleb rets

NOËP ehk Andres Kõpper on muljetavaldava karjäärikäiguga artist. Üksnes Spotifys on tema loomingut kuulatud üle 60 miljoni korra, eriti tänu Itaalias kuldplaadina tunnustatud loole „fk this up“. Album „No Man Is An Island“ tõi talle Eesti Muusikaauhindadel neli tiitlit ning sel aastal ilmus tema viimane plaat „Move Your Feet“.

„Vaadates täna tiimi tehtud pilte lavaehitusest, hakkas mulle vaikselt kohale jõudma, et pigem tuleb päris suur kontsert. Ja see sõna „pigem“ omab parajas koguses irooniat, sest see tuleb rets. Ma proovin stressamise asemel protsessi nautida, sest kes teab, võib-olla on tegu ainsa staadionikontserdiga, mida kunagi anda saan. Seega tasub kohale tulla – nii minul kui ka publikul,“ ütles NOËP.

Piletilevi Groupi juhatuse esimees Sven Nuutmann sõnas, et tegemist on ajaloolise hetkega nii Eesti muusika kui ka Piletilevi jaoks. „Oleme uhked, et saame toetada Eesti artiste nende eesmärkide saavutamisel, ja ühtlasi tunneme rõõmu, et publikul on antud sündmuse vastu erakordselt suur huvi,“ lisas Nuutmann.

Piletid ja lisainfo leiad Piletilevi kodulehelt.

Vaata ka staadioni plaani:

NÖEPi ametlik järelpidu toimub Fotografiskas ja ka sinna on oodata hulk rahvast.